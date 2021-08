Calciomercato Roma, caccia al centrocampista: Ferrero offre Damsgaard

Calciomercato Roma: i giallorossi sono sempre alla ricerca di un centrocampista. E la Sampdoria avrebbe offerto Damsgaard

La Roma è sempre alla ricerca di un centrocampista, la prima richiesta di José Mourinho dopo l’acquisto del portiere. Xhaka è sfumato, sia per la valutazione fatta dall’Arsenal sia per le intenzioni di trattenerlo da parte di Arteta, e allora via a sondare il terreno per le alternative.

Come riportato da Il Messaggero, il nomi sono sempre quelli di Koopmeiners e Zakaria ma nelle ultime ore Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, avrebbe offerto Mikkel Damsgaard ai giallorossi. Il danese ha caratteristiche più offensive, ma Mourinho lo seguiva già ai tempi del Tottenham.