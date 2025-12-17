Calciomercato Roma, Dybala lascerà? Le intenzioni della squadra giallorossa (e e del ragazzo) - Calcio News 24

Calciomercato Roma, Dybala al centro del progetto: il Boca sogna, la Joya resta

Il nome di Paulo Dybala continua a essere centrale nelle discussioni di Calciomercato Roma, soprattutto per l’interesse sempre vivo del Boca Juniors. Il club argentino sogna da tempo di riportare in patria uno dei talenti più rappresentativi del calcio albiceleste e ha individuato nella “Joya” il profilo ideale per un colpo simbolico e tecnico in vista del futuro. Tuttavia, al momento, lo scenario non prevede cambiamenti immediati.

Nonostante le suggestioni provenienti dall’Argentina, il Calciomercato Roma non registra trattative concrete per una cessione di Dybala nella finestra di gennaio. A chiarire la situazione è stato Fabrizio Romano, che ha ribadito come non siano in corso negoziati né contatti avanzati tra le parti. La posizione del giocatore e del suo entourage è chiara: l’argentino non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale a stagione in corso.

Decisione presa: nessun addio a gennaio, obiettivo Europa

Dybala ha infatti preso una decisione precisa per l’annata attuale. L’obiettivo è rispettare il contratto in scadenza nel 2026 e continuare a essere un punto di riferimento tecnico per la Roma. La sua volontà è quella di offrire il massimo contributo alla squadra guidata da Gian Piero Gasperini, mettendo qualità ed esperienza al servizio del gruppo per centrare un piazzamento europeo. In quest’ottica, la Calciomercato Roma ruota attorno alla sua permanenza, considerata strategica anche sotto il profilo sportivo.

Il Boca Juniors, dal canto suo, resta alla finestra. L’idea del club di Buenos Aires è quella di attendere l’estate del 2026, quando Dybala potrà liberarsi a parametro zero. Solo allora potrebbe prendere forma un tentativo concreto per riportarlo in Argentina e regalare ai tifosi un finale di carriera dal forte valore emotivo.

Fino a quel momento, la “Joya” continuerà a incantare i campi della Serie A, lavorando anche sul piano fisico per gestire al meglio gli ultimi anni ad alto livello. Come sottolineato dallo stesso Romano, «la priorità di Dybala è restare alla Roma questa stagione». Un messaggio che mette ordine alle voci e conferma come, almeno per ora, il Calciomercato Roma non preveda addii eccellenti.

