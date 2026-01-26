Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Roma: si spinge per Ferreira Carrasco, svelato il piano giallorosso. E per la fascia spunta un nome nuovo! Ultime

Published

1 ora ago

on

By

Ferreira Carrasco

Calciomercato Roma: Ferreira-Carrasco obiettivo numero uno, ecco il piano del club. E per la fascia emerge un nome nuovo! Ultime

La Roma accende i motori per il rush finale di gennaio. La dirigenza giallorossa è impegnata su un doppio fronte per puntellare la rosa e regalare all’allenatore innesti di qualità superiore. Il nome che sta infiammando le ultime ore di trattative è quello di Yannick Carrasco, in forza all’Al-Shabab, ma desideroso di rientrare nel calcio che conta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra il club capitolino e gli agenti del giocatore sono costanti. L’obiettivo è chiaro: strappare il sì dei sauditi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Carrasco: operazione possibile solo in prestito

L’esterno belga classe 1993 ha un ingaggio faraonico, fuori dai parametri attuali della Roma. Per questo motivo, l’unica formula possibile per la fumata bianca è il prestito. Gli agenti stanno lavorando ai fianchi dell’Al-Shabab per ottenere l’apertura a questa soluzione. La chiave di volta dell’affare è la forte volontà del calciatore: Carrasco, assente agli ultimi Europei, vuole a tutti i costi riconquistare la maglia della Nazionale in vista del Mondiale 2026. La vetrina della Serie A e delle coppe europee con la Roma rappresenterebbe il trampolino ideale per convincere il CT del Belgio.

Caccia al terzino: fari puntati su Møller Wolfe

Non solo attacco. La Roma ha la necessità di rinforzare le corsie laterali della difesa e ha messo in cima alla lista dei desideri David Møller Wolfe. Il terzino norvegese, attualmente in forza al Wolverhampton (dopo l’esperienza all’AZ), è un profilo moderno: grande corsa, ottima struttura fisica e propensione offensiva. I numeri della sua stagione in Inghilterra confermano la sua crescita: 16 presenze, 2 gol e 3 assist tra Premier League e coppe. Tuttavia, l’affare non è semplice: le richieste del club inglese restano alte e la Roma dovrà lavorare di diplomazia per abbassare le pretese economiche o trovare una formula creativa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il doppio colpo potrà concretizzarsi.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News5 ore ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×