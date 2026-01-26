Calciomercato Roma: si spinge per Ferreira Carrasco, svelato il piano giallorosso. E per la fascia spunta un nome nuovo! Ultime

Calciomercato Roma: Ferreira-Carrasco obiettivo numero uno, ecco il piano del club. E per la fascia emerge un nome nuovo! Ultime

La Roma accende i motori per il rush finale di gennaio. La dirigenza giallorossa è impegnata su un doppio fronte per puntellare la rosa e regalare all’allenatore innesti di qualità superiore. Il nome che sta infiammando le ultime ore di trattative è quello di Yannick Carrasco, in forza all’Al-Shabab, ma desideroso di rientrare nel calcio che conta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra il club capitolino e gli agenti del giocatore sono costanti. L’obiettivo è chiaro: strappare il sì dei sauditi.

Carrasco: operazione possibile solo in prestito

L’esterno belga classe 1993 ha un ingaggio faraonico, fuori dai parametri attuali della Roma. Per questo motivo, l’unica formula possibile per la fumata bianca è il prestito. Gli agenti stanno lavorando ai fianchi dell’Al-Shabab per ottenere l’apertura a questa soluzione. La chiave di volta dell’affare è la forte volontà del calciatore: Carrasco, assente agli ultimi Europei, vuole a tutti i costi riconquistare la maglia della Nazionale in vista del Mondiale 2026. La vetrina della Serie A e delle coppe europee con la Roma rappresenterebbe il trampolino ideale per convincere il CT del Belgio.

Caccia al terzino: fari puntati su Møller Wolfe

Non solo attacco. La Roma ha la necessità di rinforzare le corsie laterali della difesa e ha messo in cima alla lista dei desideri David Møller Wolfe. Il terzino norvegese, attualmente in forza al Wolverhampton (dopo l’esperienza all’AZ), è un profilo moderno: grande corsa, ottima struttura fisica e propensione offensiva. I numeri della sua stagione in Inghilterra confermano la sua crescita: 16 presenze, 2 gol e 3 assist tra Premier League e coppe. Tuttavia, l’affare non è semplice: le richieste del club inglese restano alte e la Roma dovrà lavorare di diplomazia per abbassare le pretese economiche o trovare una formula creativa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il doppio colpo potrà concretizzarsi.