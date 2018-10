Calciomercato Roma, Hagi junior incanta con la Romania – VIDEO

Il trequartista rumeno è finito nel mirino della Roma di Monchi. Con la sua nazionale ha realizzato un gol decisivo per la qualificazione all’Europeo Under-19

Continua a brillare il giovane Ianis Hagi dopo l’addio alla Fiorentina. Il figlio d’arte del grande campione degli anni ’90 è tornato in estate in Romania, al Viitorul Costanza. Da quel momento, le sue prestazioni in calo con la Viola, hanno subito un’impennata: 11 gol e 5 assist per il trequartista nel campionato romeno. Il giocatore è finito così nel mirino della Roma di Monchi. Oggi, nella sfida decisiva per la qualificazione all’Europeo Under-19 tra Romania e Lichtenstein, Hagi ha mostrato a tutti il suo splendido stato di forma con un gol magistrale. Una punizione perfetta che non ha lasciato scampo al portiere avversario.