La Roma vuole il centrocampista del Porto, definite le cifre dell’offerta d’acquisto

Hector Herrera è il principale indiziato per rinforzare il centrocampo della Roma per il mercato invernale. Il giocatore messicano, attualmente in forza al Porto, garantirebbe maggiori soluzioni a mister Di Francesco in un reparto orfano dell’infortunato De Rossi e che trova in Nzonzi l’unico giocatore di ruolo in forma, complici le difficoltà di ambientamento dell’ex Atalanta Cristante, arrivato in estate. La dirigenza intende correre ai ripari per permettere alla Roma un posto in Champions League l’anno prossimo ed Hector Herrera secondo il ds Monchi è il profilo giusto per i giallorossi.

Il ds giallorosso studia il blitz in Portogallo per assicurarsi Herrera: lo spagnolo ha pianificato un viaggio a Oporto durante la sosta di campionato prevista a metà novembre. Il dirigente della Roma intende parlare con i vertici del club biancoblù per l’acquisto del messicano, attualmente con il contratto in scadenza. L’offerta della Roma è di 10/15 milioni di euro al Porto, 3 milioni di euro a stagione per 4 anni al classe ’89. Un regalo costoso che certo Di Francesco apprezzerebbe.

Hector Herrera, prelevato dal Porto nel 2013 dal club messicano Pachuca, conta ben 124 presenze nella compagine portoghese e 25 gol, ed è anche un veterano della sua Nazionale. La Roma ha individuato in lui il profilo giusto per le sue caratteristiche: giocatore esperto e concreto, è abituato a giocare nel centrocampo a quattro come in quello a tre, e non troverebbe problemi ad inserirsi negli schemi di mister Di Francesco. La Roma fa sul serio per Herrera e spera di vederlo presto in maglia giallorossa.