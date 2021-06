Calciomercato Roma, i giallorossi alzano l’offerta per Xhaka: i dettagli

Calciomercato Roma: i giallorossi vogliono chiudere l’affare Xhaka prima dell’inizio dell’Europeo e hanno alzato l’offerta all’Arsenal

José Mourinho ha indicato il rinforzo numero uno per il centrocampo della sua Roma: Granit Xhaka. La società sta facendo di tutto per arrivare allo svizzero quanto prima e le intenzioni dei giallorossi sarebbero quelle di chiudere la trattativa con l’Arsenal prima dell’inizio dell’Europeo.

Secondo quanto riportato dal Leggo, il club capitolino avrebbe alzato l’offerta a 20 milioni avvicinandosi ai 25 chiedi dai Gunners. Nell’affare potrebbe rientrare anche Under come pedina di scambio. Xhaka, intanto, si allena con la Nazionale svizzera in attesa di diventare un nuovo calciatore della Roma.