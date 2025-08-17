Calciomercato Roma, Kumbulla verso l'addio. Quella big è pronta a fare suo il difensore giallorosso - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Kumbulla verso il Maiorca, accordo in prestito con diritto di riscatto. Il punto

Il Calciomercato Roma continua a registrare movimenti in uscita, e uno dei protagonisti di questa fase è Marash Kumbulla. Il difensore albanese è ormai pronto a salutare la capitale per iniziare una nuova esperienza all’estero, precisamente in Spagna, dove vestirà la maglia del Maiorca nella prossima stagione di Liga.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa tra la Roma e il Maiorca è arrivata alle fasi finali, con la firma del contratto prevista per lunedì. L’accordo tra i due club è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro, ai quali si potrebbero aggiungere altri 2 milioni di bonus. È importante sottolineare che non si tratta di un obbligo di acquisto: il club spagnolo potrà decidere se esercitare o meno l’opzione a fine stagione.

Questo movimento in uscita si inserisce nella strategia del calciomercato Roma orientata a snellire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, soprattutto per quanto riguarda quei giocatori che non rientrano pienamente nei piani tecnici di Daniele De Rossi. Kumbulla, reduce da una lunga assenza per infortunio e da una stagione con poco spazio, ha bisogno di rilanciarsi, e la Liga rappresenta per lui un’opportunità interessante per ritrovare minutaggio e fiducia.

Il classe 2000 era arrivato alla Roma nel 2020 dal Verona, tra grandi aspettative e un investimento significativo. Tuttavia, complici infortuni e una forte concorrenza nel reparto arretrato, il difensore albanese non è mai riuscito a imporsi in pianta stabile nella formazione titolare. Ora, con la possibilità di giocare con continuità in un campionato competitivo come quello spagnolo, Kumbulla potrà provare a rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.

Per la Roma, l’uscita di Kumbulla rappresenta anche una finestra utile per liberare spazio e budget in vista di eventuali nuovi innesti nel reparto difensivo, tema caldo del calciomercato Roma nelle prossime settimane.

In attesa della firma ufficiale, il trasferimento al Maiorca è ormai cosa fatta: Kumbulla saluterà la Serie A e ripartirà dalla Liga, con la speranza di tornare protagonista e magari, un giorno, rientrare nel calcio italiano da protagonista.