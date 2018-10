Under, talento della Roma, piace a tanti club tra cui Barcellona, Bayern e Arsenal: Monchi si cautela e propone il rinnovo al giovane turco

Cengiz Under continua a impressionare nella sua costante crescita alla Roma, dove anche l’altra sera ha segnato in Champions contro il Cska. Alcuni bookmaker, inoltre, lo hanno inserito tra i possibili vincitori di un Pallone d’Oro entro il 2023, con quote simili a giocatori affermati come Kane e Coutinho. Insomma il giovane turco piace a tutti, forse anche a troppi ed è per questo che la Roma si sta cautelando: il club giallorosso infatti paga 1 milione di euro fino al 2022 per il proprio gioiello, il meno remunerato tra i titolari. Per questo Monchi, a breve, offrirà un rinnovo con ingaggio raddoppiato e l’inserimento di una clausola rescissoria, il cui valore si aggirerà tra i 50 e i 60 milioni: Bayern, Arsenal e Barcellona sono avvisate.