Calciomercato Roma: due nomi a tinte azzurre per rinforzare la rosa

Due giocatori che si sono messi in mostra nel corso dell’ultima stagione piacciono alla dirigenza della Roma. Ecco di chi si tratta

La Roma si prepara ad accontentare Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha in mente diversi profili internazionali per tornare ad essere competitivi il prima possibile per la corsa alla Champions League. Intanto la Gazzetta riporta l’interessamento per due giocatori del nostro campionato.

Si tratta di Giulio Maggiore dello Spezia e Kevin Bonifazi dell’Udinese, entrambi vengono da una stagione positiva in Serie A, soprattutto il centrocampista ligure. E allora potrebbero essere due nomi low cost per cominciare con il piede giusto il mercato e ampliare la rosa di Mou.