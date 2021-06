Calciomercato Roma, Mourinho punta un suo ex attaccante al Tottenham

Calciomercato Roma: José Mourinho avrebbe messo nel mirino un suo ex attaccante al Tottenham

José Mourinho è a lavoro per trovare gli elementi giusti per migliorare la sua nuova Roma. Tra i reparti da rinforzare c’è sicuramente l’attacco, con il futuro di Edin Dzeko ancora tutto da decidere. E lo Special One avrebbe messo nel mirino un suo ex attaccante al Tottenham.

Secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il tecnico portoghese avrebbe puntato Carlos Vinicius che, dopo l’esperienza in Premier League, tornerà al Benfica. L’attaccante ha già avuto un’esperienza in Italia, al Napoli, non riuscendo però a mostrare le sue qualità.