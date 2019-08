Calciomercato Roma, Nzonzi ad un passo dal Galatasaray: i dettagli

Calciomercato Roma, Nzonzi ad un passo dalla cessione al Galatasaray: i dettagli della trattativa che porterebbe il francese in Turchia

Il futuro di Steven Nzonzi sarà ancora a tinte giallorosse, ma non con la Lupa sul petto. Il centrocampista francese, infatti, è vicinissimo al Galatasaray.

Come riferito da Sky Sport, Nzonzi andrà in Turchia in prestito gratuito. Resta da definire la cifra del diritto di riscatto. Dovrebbe essere presente nel contratto anche un’opzione anche per il secondo anno in prestito.