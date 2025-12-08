Roma News
Calciomercato Roma, Pisilli in uscita? Diverse squadre tentate dal centrocampista classe 2004 dei giallorossi: ecco qual è la strada più concreta per il futuro del giocatore!
Il profilo di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 cresciuto nel vivaio della Roma, continua ad attirare l’interesse di diverse società in vista della sessione di gennaio. Le sue doti tecniche e la capacità di adattarsi a più ruoli ne fanno uno dei giovani più osservati del panorama italiano.
Secondo quanto riportato da Francesco Guerrieri, il Genoa ha già avanzato una richiesta formale alla Roma per ottenerlo in prestito, convinto che il giocatore possa integrarsi subito nelle rotazioni di centrocampo.
Anche il Cagliari segue da vicino il ragazzo, alla ricerca di freschezza e dinamismo nella zona centrale. Stesso discorso per il Torino, che ritiene Pisilli un profilo perfetto per un percorso di crescita con minuti reali in Serie A.
Il vero nodo resta però la strategia della Roma, che sta valutando se trattenere il 2004 per farlo maturare internamente oppure se favorire un’esperienza altrove che gli garantisca maggiore continuità.
Il mercato di gennaio potrebbe diventare decisivo: l’interesse esterno è concreto, la Roma riflette e la corsa a Pisilli è ormai apertissima.
