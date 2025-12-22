Calciomercato Roma, tutto su Raspadori? Massara pronto ad accelerare per portare l’attaccante in giallorosso e accontentare Gasperini con il primo colpo di gennaio

Calciomercato Roma, tutto su Raspadori? I giallorossi puntano sull’attaccante ex Napoli e Sassuolo come primo colpo di gennaio. Contatti in corso

Per dare un segnale immediato a Gian Piero Gasperini, la Roma vuole chiudere rapidamente un’operazione in entrata. Il profilo individuato è Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che il tecnico apprezza da tempo, fin dai giorni all’Atalanta. Per Joshua Zirkzee servirà più pazienza; per Raspadori, invece, la Roma tenta lo sprint già tra oggi e domani.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Frederic Massara tornerà all’assalto con contatti previsti sia con l’entourage del giocatore (rappresentato da Tullio Tinti) sia con il club proprietario del cartellino, l’Atletico Madrid.

La situazione a Madrid e la voglia di giocare

Raspadori si è trasferito in Spagna la scorsa estate per 22 milioni più 4 di bonus, cercando maggiore continuità rispetto al Napoli. All’Atletico, però, lo spazio è stato limitato: 14 presenze su 25, spesso da subentrato. Anche nell’ultima gara a Girona è entrato all’83’, trovando comunque l’assist per Griezmann nel 3-0 finale.

A 25 anni, Raspadori vuole minutaggio e centralità, anche in ottica Nazionale e corsa al Mondiale. La Roma rappresenta una soluzione ideale per ruolo e prospettive.

La trattativa: formula e nodi

I contatti con l’entourage sono avviati da fine mese e ora si entra nella fase decisiva. La base condivisa è un prestito di sei mesi. La Roma propone un diritto di riscatto a 20 milioni, cifra che consente all’Atletico di evitare minusvalenze. I colchoneros, però, spingono per un diritto che diventi obbligo a determinate condizioni.

Il punto chiave riguarda i parametri: non obiettivi di squadra (come la Champions), ma rendimento individuale, presenze e gol, ritenuti più affidabili per garantire il rientro dell’investimento.

L’incastro tattico e il pressing di Gasperini

Gasperini ha già parlato con il giocatore e con Tinti. Nel suo scacchiere, Raspadori agirebbe a sinistra, in coppia con Pellegrini, occupando lo spazio che in estate doveva essere di Sancho. Con un attacco che fatica a ingranare, il profilo di “Jack” è considerato funzionale e immediato.

Ora tocca a Massara chiudere l’incastro economico: se l’accordo su presenze e obbligo arriva, lo sprint di gennaio può diventare realtà. Anche per tenere “calmo” l’allenatore.