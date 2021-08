Roma, Reynolds ha deluso: si cerca il vice Karsdorp

Calciomercato Roma, lo statunitense non ha convinto Mourinho. Giallorossi sul mercato in cerca di un terzino destro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma è tornata sul mercato in cerca di un terzino destro da alternare a Rick Karsdorp. Bryan Reynolds non ha convinto Mourinho e nei prossimi giorni potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di acquisire esperienza.

Il nome che maggiormente intriga Tiago Pinto è quello del 19enne Wilguens Paugain, il cui contratto con il Nancy è scaduto da poco più di un mese.