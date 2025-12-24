Calciomercato Roma, via libera per Zirkzee: affare sbloccato, Gasperini vede un rinforzo da Champions

Calciomercato Roma, svolta per Zirkzee: trattativa definita, Gasperini pronto ad accogliere un innesto da Champions

Il mercato invernale della Roma entra nel vivo con una mossa destinata a ridisegnare l’attacco giallorosso. Come riportato da Orazio Accomando di Mediaset sul proprio profilo X, la trattativa per portare Joshua Zirkzee nella Capitale avrebbe finalmente registrato la svolta decisiva.

Non si tratta di un affare nato all’improvviso: la Roma lavora sottotraccia sul giocatore da oltre un mese, intrecciando contatti costanti con l’entourage dell’attaccante e preparando il terreno per convincere il club proprietario a lasciarlo partire. Ora, nelle ultime ore di negoziazione, le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca. La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che consente ai giallorossi di inserire subito un profilo di grande qualità senza un investimento immediato troppo pesante, mantenendo al contempo la possibilità di valutarne il rendimento prima di un eventuale acquisto definitivo.

L’arrivo di Zirkzee, a lungo seguito anche dalla Juventus, rappresenterebbe un segnale forte da parte della Roma in un momento chiave della stagione. L’olandese, apprezzato per la sua capacità di cucire il gioco e per la sua tecnica raffinata, offrirebbe nuove soluzioni tattiche e un contributo prezioso nella corsa alle posizioni di vertice. Con questa operazione, il club capitolino si avvicina a uno dei talenti più richiesti del panorama europeo, mettendo a segno un colpo che potrebbe entusiasmare la piazza e rafforzare in modo significativo il reparto offensivo.

