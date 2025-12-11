 Calciomercato Roma, Zirkzee sempre nel mirino della squadra giallorossa
Calciomercato Roma, Zirkzee sempre nel mirino della squadra giallorossa. La situazione non lascia dubbi

2 ore ago

Calciomercato Roma: la Roma sfida il Milan per Zirkzee, torna la prima scelta dei rossoneri per gennaio

Il Calciomercato Roma entra nel vivo con una nuova pista offensiva che porta direttamente a Joshua Zirkzee, attaccante olandese di proprietà del Manchester United. Il classe 2001, già protagonista in Serie A ai tempi del Bologna, è infatti al centro di una serrata competizione di mercato tra Roma e Milan, con i rossoneri che lo hanno nuovamente identificato come priorità assoluta per il rafforzamento del reparto avanzato in vista di gennaio.

Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, Zirkzee è tornato in cima alle preferenze del direttore sportivo Igli Tare, soprattutto in previsione dell’uscita di Santiago Gimenez, sempre più lontano dal progetto tecnico. La dirigenza del Milan ha già avviato i primi contatti con l’agente del giocatore, il potente Kia Joorabchian, segnale di un interesse concreto e ben strutturato.

Ma proprio qui entra in gioco il Calciomercato Roma: i giallorossi, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo per elevare il tasso tecnico dell’attacco, hanno inserito Zirkzee nella lista dei candidati e monitorano con attenzione ogni sviluppo della trattativa. La concorrenza della Roma è reale e rappresenta un fattore che potrebbe influire sui tempi e sulle condizioni dell’affare.

Il Manchester United non ha chiuso alla possibilità di una cessione in prestito, ma ha imposto condizioni precise: formula con obbligo di riscatto, obbligo attivabile in caso di qualificazione in Champions League e cifra fissata intorno ai 35 milioni di euro. Il Milan, pur considerandolo un investimento interessante, preferirebbe un semplice diritto di riscatto per evitare eccessivi rischi economici.

Zirkzee piace molto a entrambe le società non solo per il talento cristallino, ma anche per la sua capacità di integrarsi rapidamente nel calcio italiano. Non è propriamente un centravanti d’area, ma la sua qualità tecnica, la duttilità e la visione di gioco lo rendono un profilo che può cambiare il volto dell’attacco, sia di Pioli (o del suo successore) sia di De Rossi.

La sfida tra Milan e Roma sembra destinata a infiammare il prossimo mese di mercato. Il Calciomercato Roma, in particolare, osserverà con attenzione la situazione Gimenez, vero ago della bilancia dell’operazione per i rossoneri. Il duello è appena iniziato.

