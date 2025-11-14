Calciomercato Roma, non solo Zirkzee: spunta un nome nuovo per l’attacco di Gasperini. Massara lo segue da vicino

Calciomercato Roma, Gasperini ha chiesto un attaccante alla società e spunta un nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo. I dettagli

La Roma si prepara a muoversi con decisione nel calciomercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i dirigenti giallorossi puntano a uno o due innesti offensivi capaci di portare qualità e gol, elementi considerati fondamentali per affrontare le sfide di campionato e coppe europee.

In cima alla lista della Roma c’è Joshua Zirkzee, giovane attaccante olandese di proprietà del Manchester United. L’attaccante, come riportato da Moretto, cerca continuità in campo in vista del Mondiale, e non esclude un trasferimento in prestito per ottenere minuti regolari. Il giocatore ha indicato una preferenza per l’Italia, ritenendo che il campionato italiano possa offrirgli maggiori opportunità di crescita e continuità. In questo scenario, la Roma si posiziona come una delle principali pretendenti, ma non è sola: anche la Juventus monitora con attenzione la situazione, aprendo a una possibile sfida tra le due squadre italiane nel prossimo mercato.

Non solo Zirkzee: nel taccuino del calciomercato della Roma c’è anche Franculino Djú, giovane talento guineense del Midtjylland classe 2004. Djú sta impressionando in Danimarca con 14 presenze e altrettanti gol in campionato, dimostrando un fiuto per il gol fuori dal comune. Sul giovane attaccante si registra un interesse crescente a livello europeo: oltre alla Roma, seguono attentamente la situazione Milan, diversi club inglesi e persino il Bayern Monaco, che ha già chiesto informazioni per il cartellino.

La strategia della Roma appare chiara: cercare giocatori giovani, promettenti e con margini di crescita, ma anche pronti a contribuire subito al reparto offensivo. L’idea è di costruire una rosa più competitiva, capace di affrontare con equilibrio Serie A, Coppa Italia ed eventuali impegni europei. L’attacco giallorosso, al momento, necessita di alternative affidabili, e sia Zirkzee che Djú rappresentano profili ideali per rinforzare il reparto.

Il calciomercato della Roma di gennaio potrebbe quindi diventare decisivo per il futuro del club: i dirigenti monitorano attentamente ogni opportunità, valutando non solo la qualità tecnica dei giocatori, ma anche la loro disponibilità a inserirsi rapidamente in squadra. La combinazione di esperienza internazionale di Zirkzee e il talento emergente di Djú potrebbe portare un mix equilibrato di immediatezza e prospettiva per il reparto offensivo giallorosso.

Con le trattative che si profilano già nei prossimi giorni, la Roma punta a concludere operazioni mirate, capaci di dare respiro all’attacco e rinforzare le ambizioni della squadra nella seconda parte della stagione.