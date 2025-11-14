Calciomercato Roma, Zirkzee nel mirino di Gasperini. Per gennaio si tenta l’assalto? La situazione

Calciomercato Roma: Zirkzee nel mirino per rinforzare l’attacco dei giallorossi. Gian Piero Gasperini spinge per l’acquisto

La Roma sta vivendo un momento positivo in campionato, ma il reparto offensivo continua a preoccupare. Nonostante il primato in classifica, i giallorossi faticano a trovare continuità sotto porta, e la dirigenza è pronta a intervenire nel calciomercato Roma di gennaio per risolvere il problema. Secondo le ultime indiscrezioni, il club capitolino avrebbe puntato su un profilo già noto al grande pubblico italiano: Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 attualmente al Manchester United.

La necessità di un rinforzo nasce dalle prestazioni deludenti di Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. I due attaccanti hanno finora faticato ad inserirsi negli schemi di Gian Piero Gasperini, segnando solo una rete a testa. L’assenza di un terminale offensivo affidabile rischia di frenare la corsa della Roma verso il titolo, e per questo il club giallorosso non intende lasciare nulla al caso. La società cerca un giocatore capace di garantire gol regolari e di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco di Gasperini.

Joshua Zirkzee rappresenta l’opportunità perfetta. L’olandese, reduce da una stagione di alti e bassi, ha mostrato grandi qualità durante la sua esperienza al Bologna, dove si è messo in luce nelle competizioni europee. Attualmente al Manchester United, però, Zirkzee fatica a trovare spazio, chiuso dalla concorrenza in attacco. Questo scenario potrebbe spingerlo a chiedere una cessione già nel mercato invernale, rendendolo un obiettivo concreto per la Roma.

La strategia del club capitolino, secondo quanto filtra, è chiara: proporre un prestito con diritto di riscatto, in modo da valutare il giocatore senza affrontare subito spese eccessive per il cartellino. Per convincere il Manchester United e Zirkzee, la Roma sarebbe pronta a coprire interamente l’ingaggio dell’olandese, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Questo permetterebbe al giocatore di rilanciarsi in Serie A e alla società di rafforzare il reparto offensivo senza rischi eccessivi.

Al momento, il futuro di Zirkzee resta in bilico. Lo United non ha ancora deciso se confermare la permanenza del giocatore o aprire al prestito, ma se la situazione dovesse rimanere invariata fino a dicembre, la pista Roma potrebbe decollare rapidamente. Nel frattempo, il club giallorosso resta vigile, pronto a chiudere l’operazione e a regalare a Gasp un bomber capace di fare la differenza. Il calciomercato Roma si prepara così a un colpo in grado di cambiare gli equilibri dell’attacco e consolidare le ambizioni di vertice.