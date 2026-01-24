Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo

Calciomercato, il trasferimento di Zinchenko all’Ajax salta definitivamente? Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Il trasferimento di Oleksandr Zinchenko all’Ajax ha subito una brusca battuta d’arresto. Secondo quanto riportato sabato da Sky Sports, l’operazione è attualmente “on hold”, messa in attesa. Il motivo dello stop è legato alla necessità per il 29enne terzino sinistro ucraino di trovare ancora un accordo definitivo con l’Arsenal, club proprietario del suo cartellino, riguardo ai dettagli della sua uscita.



L’Ajax ha individuato in Zinchenko il rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva. Tra il club di Amsterdam e il giocatore l’intesa è totale: le parti hanno concordato un contratto della durata di sei mesi. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, tanto che il nazionale ucraino si era già recato ad Amsterdam, pronto per sostenere le visite mediche. Tuttavia, l’affare è stato congelato in attesa che Zinchenko risolva le ultime pendenze burocratiche ed economiche relative al suo addio ai Gunners. Solo una volta raggiunta tale intesa, il club olandese potrà formalizzare l’ingaggio.



Attualmente, Zinchenko si trova in prestito al Nottingham Forest. Sebbene non vi sia una clausola specifica per l’interruzione anticipata, il Forest è intenzionato a chiudere l’accordo di prestito. A differenza della situazione attuale, il piano dell’Ajax è quello di acquisire Zinchenko a titolo definitivo dall’Arsenal, dove il giocatore ha un contratto in scadenza. Non appena arriverà il via libera definitivo da Londra, l’Ajax completerà l’iter delle visite mediche e sistemerà la documentazione. Zinchenko firmerà inizialmente per sei mesi, con il suo futuro a lungo termine che verrà ridiscusso durante l’estate.

