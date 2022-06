Calciomercato Sampdoria, anche i blucerchiati su Gnonto

Calciomercato Sampdoria, anche i doriani sulle tracce di Gnonto: il talentino azzurro ha conquistato tutti e Faggiano ci prova

La lista dei club interessati a Willy Gnonto si è arricchita dopo l’ottima prestazione con l’Italia. Su di lui, oltre alle società di Serie A, anche Ajax e PSV in Eredivisie.

In Serie A, oltre al Sassuolo che ha chiesto le prime informazioni, si sono mossi altri tre club. A quanto riporta Sky Sport sono Bologna, Torino e Sampdoria. Solo sondaggi da parte di Daniele Faggiano per Gnonto, che ha il contratto in scadenza con lo Zurigo a giugno 2023.