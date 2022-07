Calciomercato Sampdoria, c’è l’interesse per Alberto Grassi

Calciomercato Sampdoria, piace il centrocampista rientrato a Parma dopo il prestito al Cagliari. Su di lui anche il Torino

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Sampdoria sarebbe interessata a Alberto Grassi, centrocampista di ritorno al Parma dopo il prestito della scorsa stagione al Cagliari.

L’interesse dei blucerchiati è confermato dall’ok di Giampaolo per l’operazione. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Torino come alternativa di Maggiore.