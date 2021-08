Calciomercato Sampdoria, fatta per La Gumina al Como: domani la firma?

Calciomercato Sampdoria, dopo la mancata convocazione per la Coppa Italia, la conferma della cessione: fatta per La Gumina al Como

Dopo la mancata convocazione per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro l’Alessandria arriva un’ulteriore conferma: Antonino La Gumina lascerà la Sampdoria per raggiungere il Como in Serie B.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’operazione tra Sampdoria e Como per La Gumina è ormai definita. Domani dovrebbe anche arrivare la firma sul contratto dell’attaccante. La formula sarà quella del prestito.

