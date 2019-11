Calciomercato Sampdoria, Florenzi è il sogno per gennaio: i bucerchiati sarebbero in pole position per il terzino

La Sampdoria sogna in grande per gennaio. Come riportato da l’Ansa, i blucerchiati sarebbero in prima fila se la Roma dovesse cedere, almeno in prestito, il terzino che non sta trovando spazio con Fonseca.

Florenzi, infatti, dopo aver iniziato da titolare con l’allenatore portoghese, è finito indietro nelle rotazioni, trovando sempre meno il campo. Il terzino potrebbe pensare di lasciare Roma già nella prossima sessione di mercato.