Calciomercato Sampdoria, la priorità del ds Mancini per gennaio: cosa sta emergendo, le ultime

Calciomercato Sampdoria, piani chiari per gennaio: la scelta numero uno del ds Mancini. Tutti gli aggiornamenti

Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato invernale, la Sampdoria ha già iniziato a muoversi per rinforzare la rosa. La priorità è chiara: mettere a disposizione di Angelo Gregucci nuovi innesti offensivi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione in Serie B, dove la lotta per la salvezza richiede maggiore peso e soluzioni in attacco.

Massimo Coda, il faro dell’attacco: numeri e responsabilità

Finora il reparto avanzato ha poggiato quasi interamente sulle spalle di Massimo Coda. Il bomber campano ha guidato la squadra con continuità e leadership: 17 presenze complessive, 13 da titolare, arricchite da 8 gol e un assist. Un rendimento importante, ma che evidenzia anche la necessità di affiancargli alternative credibili. L’unico sostituto naturale è Marvin Cuni, giocatore rapido e generoso ma più adatto a muoversi da seconda punta che da riferimento centrale. Una mancanza di opzioni che, alla lunga, potrebbe diventare un limite pesante.

Le strategie del DS Andrea Mancini

Per questo il direttore sportivo Andrea Mancini è al lavoro per individuare uno o più profili in grado di ricoprire il ruolo di “vice-Coda”. L’obiettivo è trovare un centravanti vero, capace di far rifiatare il titolare senza abbassare il livello di pericolosità offensiva della squadra.

Rafforzare il reparto avanzato non è solo una questione numerica, ma una scelta strategica: serve maggiore lucidità sotto porta per trasformare in punti le occasioni create e dare alla squadra la solidità necessaria per risalire la classifica. Le prossime settimane diranno quali nuovi volti arriveranno al “Mugnaini” per provare a cambiare il corso di una stagione finora complicata.

