Calciomercato Sampdoria, rivoluzione in corso! Spuntano due nuovi nomi per la sessione di gennaio

Calciomercato Sampdoria, due nuovi obiettivi per la rivoluzione di gennaio. Ecco di chi si tratta, le ultime

La Sampdoria si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa e, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il direttore sportivo blucerchiato ha già individuato due profili interessanti per centrocampo e difesa. I nomi sono quelli di Luca Mazzitelli e Giorgio Cittadini, giocatori giovani ma già con esperienza che potrebbero garantire un contributo immediato alla causa doriana.

Mazzitelli, classe 1995, è un centrocampista di proprietà del Cagliari ma attualmente in forza al Como. Dotato di fisicità e buona tecnica, capace di agire sia da mediano che da regista davanti alla difesa, ha maturato esperienza tra Serie A e Serie B e si è distinto anche per la pericolosità sui calci piazzati. Un profilo duttile e affidabile che potrebbe dare equilibrio e qualità al reparto centrale.

Cittadini, difensore centrale nato nel 2002 e di proprietà dell’Atalanta, ha giocato l’ultima stagione al Frosinone. Con i suoi 193 centimetri e un piede destro educato, rappresenta un marcatore moderno, forte nel gioco aereo e sempre più attento nella lettura delle traiettorie. Nonostante la giovane età ha già collezionato presenze in Serie A e la Dea ne segue con attenzione la crescita, motivo per cui il suo arrivo a Genova sarebbe un investimento strategico per il futuro.

Il vero ostacolo per la Sampdoria è però rappresentato dalla lista over 18, che impone al club di liberare posti in rosa prima di poter formalizzare nuovi acquisti. Ogni entrata deve essere bilanciata da una cessione e questo rende la pianificazione di mercato un puzzle complesso, dove la strategia deve essere calibrata con grande attenzione.

Il destino dei due obiettivi, il centrocampista ex Como e il giovane difensore dell’Atalanta, dipenderà dunque dalle uscite che la società riuscirà a concretizzare nei prossimi giorni. Solo allora la Sampdoria potrà capire se trasformare queste trattative in realtà e dare nuova linfa a centrocampo e difesa in vista della stagione che verrà.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

