Calciomercato Sassuolo, Berardi a gennaio potrebbe lasciare la squadra neroverde? Ecco le indiscrezioni

Calciomercato Sassuolo: Berardi pronto al grande salto, possibile addio a gennaio. Ecco la situazione attuale

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo già durante la sessione di gennaio. Dopo quindici anni trascorsi nel club neroverde, tra settore giovanile e prima squadra, l’attaccante classe 1994 sembra pronto a compiere il passo decisivo verso un club di maggior prestigio.

Berardi ha debuttato in Serie B nell’agosto 2012 sotto la guida di Eusebio Di Francesco e da allora è diventato un pilastro del Sassuolo. Ha vissuto tutte le fasi di crescita del club: dall’ascesa in Serie A, alle difficoltà di alcune stagioni in cadetteria, fino all’esperienza europea. Nonostante le continue voci di mercato che lo hanno accompagnato nel corso degli anni, il capitano neroverde è sempre rimasto fedele alla sua squadra, consolidando il ruolo di leader tecnico e simbolico.

Tuttavia, nelle ultime settimane, Berardi ha lasciato trapelare la volontà di cambiare aria. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’attaccante ha spiegato: “Mi piacerebbe essere una bandiera del Sassuolo, ma sono pronto al salto in un grande club. Nei primi anni non mi sentivo pronto a lasciare, negli ultimi cinque/sei ho spinto per andare via. Ma bisogna essere in tre, ed è sempre mancato uno dei tre”. Le parole del capitano indicano che, se dovesse arrivare un’offerta concreta considerata soddisfacente sia dal giocatore che dalla società, il trasferimento a gennaio potrebbe concretizzarsi.

Il Calciomercato Sassuolo negli ultimi anni ha visto diverse big italiane interessarsi a Berardi. Tra le squadre più attive ci sono Juventus, Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Lazio. In particolare, i bianconeri furono tra i primi a sondare il terreno, con Marotta che provò a contattare direttamente il giocatore, senza riuscire a convincerlo. Più recentemente, anche la Fiorentina si era avvicinata al talento neroverde, trovando l’accordo con Berardi stesso, ma l’offerta presentata al Sassuolo non aveva soddisfatto le richieste economiche del club.

Oggi, il capitano del Sassuolo rappresenta un obiettivo concreto per chi vuole rinforzare l’attacco con un giocatore di esperienza, ancora nel pieno della carriera e con ampi margini di crescita. La sessione di gennaio potrebbe dunque rivelarsi decisiva: il Calciomercato Sassuolo potrebbe finalmente registrare l’addio di uno dei giocatori simbolo degli ultimi quindici anni, aprendo un nuovo capitolo nella carriera di Domenico Berardi e offrendo ai club interessati la possibilità di assicurarsi un attaccante di assoluto valore.

