Calciomercato Sassuolo: chiusa l’operazione Cheddira. I dettagli sull’affare che porterà l’attaccante in neroverde dal Napoli

Il Sassuolo è pronto ad accogliere Walid Cheddira. La trattativa per portare l’attaccante marocchino in Emilia è ormai in dirittura d’arrivo, con i neroverdi che hanno trovato un’intesa di massima con il Napoli, club proprietario del suo cartellino. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, il giocatore tornerà a essere un protagonista della Serie A, dopo la parentesi della scorsa stagione. A riportarlo è Sky Sport.

Per Cheddira si profila così un ritorno nel campionato italiano dopo l’esperienza in prestito in Spagna, con la maglia dell’Espanyol. La sua avventura in LaLiga, conclusa con 23 presenze, 1 gol e 1 assist, ha arricchito il suo percorso professionale. Tuttavia, è in Italia che ha mostrato le sue migliori qualità, prima con la maglia del Bari in Serie B, dove ha vissuto una stagione da capocannoniere, e poi con il Frosinone in Serie A, dimostrando di poter competere ad alti livelli.

L’imminente arrivo di Cheddira offrirebbe a mister Fabio Grosso una pedina fondamentale per il suo scacchiere offensivo. La velocità, la capacità di attaccare la profondità e il grande spirito di sacrificio sono le doti che hanno convinto la dirigenza del Sassuolo a puntare su di lui. Il suo profilo si integra perfettamente con le esigenze del club, che cerca un centravanti dinamico per rinforzare il reparto.

L’operazione è ai dettagli finali. Una volta formalizzati gli ultimi accordi tra i club e con il giocatore, arriverà l’annuncio ufficiale. Il Sassuolo sta per assicurarsi un attaccante motivato e desideroso di affermarsi definitivamente, un innesto che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni della squadra nella stagione che sta per iniziare.