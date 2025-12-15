Calciomercato Sassuolo, Laurienté lascerà i neroverdi? Ecco l'opinione della società a riguardo - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, Carnevali: «Con Laurienté aperti a tutto, ma niente regali»

Il Calciomercato Sassuolo torna al centro dell’agenda neroverde con le parole dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di GR Parlamento – La Politica nel Pallone. Oltre alla soddisfazione per il pareggio di prestigio ottenuto contro il Milan, il dirigente ha spiegato la linea del club riguardo alle possibili trattative di gennaio, con particolare attenzione al profilo di Armand Laurienté.

Carnevali ha confermato come la società sia aperta a valutare offerte per i propri giocatori, ribadendo però che non saranno compiuti “regali”. Il riferimento diretto è proprio a Laurienté, attaccante di qualità apprezzato anche in passato da diversi club e spesso nel mirino di squadre di maggior blasone. «Se il Milan o altre società vogliono parlare con noi, siamo disponibili», ha detto Carnevali sottolineando come il Calciomercato Sassuolo sia affrontato con realismo e ambizione.

La linea dell’ad neroverde è chiara: nonostante la storica tradizione di valorizzare i talenti e cederli al momento giusto, quest’anno l’obiettivo primario resta restare competitivi in Serie A dopo la promozione. Per questo motivo, qualunque trattativa dovrà portare benefici concreti al club sul piano tecnico ed economico.

Carnevali ha inoltre spiegato come il trasferimento di Laurienté non sia una strada esclusa, ma che tutto dipenderà dalle offerte che si presenteranno e dal valore delle contropartite tecniche o economiche proposte: “Apriamo a tutti, ma dobbiamo sapere con chi rimpiazziamo i giocatori e in quale momento del mercato ci troviamo”.

Nel contesto del Calciomercato Sassuolo, il club sta lavorando anche su altri dossier, con l’intento di rinforzare la rosa allenata da Fabio Grosso senza mettere a rischio l’equilibrio costruito dal gruppo. La strategia di Carnevali sembra essere quella di anzitutto tutelare la permanenza in Serie A e poi, se possibile, sfruttare eventuali opportunità di mercato a vantaggio della crescita della società neroverde.

In sintesi, il Calciomercato Sassuolo rimane aperto e dinamico, con Laurienté tra i nomi più chiacchierati: la porta non è chiusa, ma le condizioni dovranno essere giudicate con attenzione da una dirigenza attenta alle esigenze tecniche e alla sostenibilità finanziaria.