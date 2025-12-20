Calciomercato Sassuolo, Fabio Grosso sorride. Quel giocatore ha manifestato l’intenzione di rimanere!

Calciomercato Sassuolo, Muharemovic stupisce tutti con delle dichiarazioni importante sul suo futuro

Tarik Muharemovic torna a far parlare di sé e lo fa con dichiarazioni che incidono direttamente sulle dinamiche del Calciomercato Sassuolo. Il difensore centrale, seguito con attenzione da diversi club italiani, tra cui l’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sport Week in cui ha affrontato anche il tema del proprio futuro, raffreddando di fatto l’interesse nerazzurro.

Il centrale classe 2003, oggi uno dei profili più interessanti del reparto difensivo neroverde, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, soffermandosi in particolare sull’esperienza che lo ha portato a vestire la maglia della Juventus. Un racconto che chiarisce molto delle sue ambizioni e delle sue preferenze, elementi che il Calciomercato Sassuolo dovrà necessariamente tenere in considerazione.

Muharemovic ha spiegato come tutto sia nato ai tempi del Wolfsberger, quando l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e la successiva convocazione con la Nazionale Under 19 hanno attirato l’attenzione degli osservatori bianconeri. Questi ultimi erano presenti per monitorare un altro calciatore, ma rimasero colpiti proprio dal giovane difensore. Da lì la chiamata decisiva e una scelta chiara: la Juventus come priorità assoluta, senza voler ascoltare altre proposte, nonostante l’interesse crescente attorno a lui.

Parole che oggi assumono un peso specifico anche in ottica Calciomercato Sassuolo, considerando che il club emiliano punta molto sulla valorizzazione dei giovani e sulla loro crescita graduale. L’interesse dell’Inter resta sullo sfondo, ma le dichiarazioni del giocatore sembrano indicare una preferenza netta per un percorso di continuità e sviluppo tecnico, piuttosto che un trasferimento immediato in una big.

Il Sassuolo osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Muharemovic rappresenta un patrimonio importante, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il suo rendimento e la sua volontà saranno determinanti nelle prossime mosse di Calciomercato Sassuolo, che potrebbe diventare uno dei temi più interessanti delle prossime sessioni.

