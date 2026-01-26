Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. Cosa manca per chiudere l’affare per l’attaccante, ultimissime novità

Calciomercato Sassuolo: sempre più vicino il colpo Nzola. Cosa serve per chiudere l’operazione per l’attaccante, tutte le novità

Il Sassuolo ha deciso di rompere gli indugi e di regalarsi un colpo da novanta per il proprio reparto avanzato in questi ultimi giorni di mercato invernale. L’obiettivo numero uno ha un nome e un cognome precisi: M’Bala Nzola. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata nella sua fase più calda. Il club neroverde è sempre più convinto di puntare sulla forza fisica e sull’esperienza dell’attaccante angolano e sta spingendo sull’acceleratore per chiudere l’operazione in tempi brevi. La fiducia cresce di ora in ora, ma manca ancora un tassello fondamentale per la fumata bianca.

L’intreccio di mercato: Pisa, Firenze e Sassuolo

La situazione contrattuale di Nzola richiede un incastro a tre. Il centravanti, infatti, ha disputato la prima parte di questa stagione in prestito al Pisa. Tuttavia, il proprietario del suo cartellino resta la Fiorentina. Per vedere Nzola con la maglia del Sassuolo, dunque, serve l’ultimo, decisivo via libera da parte della società viola. Il club deve dare l’ok definitivo per l’interruzione anticipata del prestito in Toscana e il contestuale trasferimento in Emilia. Una formalità burocratica e strategica che, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe tardare ad arrivare, visto che tutte le parti sembrano propense alla chiusura.

Un ariete per Fabio Grosso

L’arrivo di Nzola rappresenterebbe un innesto di spessore per lo scacchiere tattico di Fabio Grosso. L’allenatore neroverde è alla ricerca di una punta capace di garantire peso specifico in area di rigore, protezione della palla e profondità. Nzola, con la sua stazza imponente e la capacità di fare reparto da solo, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza. Dopo i mesi trascorsi a Pisa, l’angolano vede nel Sassuolo l’opportunità per tornare protagonista in un contesto ambizioso. Le prossime ore saranno decisive: i telefoni tra Modena e Firenze sono roventi.