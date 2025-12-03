Calciomercato Serie A, ad un mese dal via le big si preparano per l’assalto! Tanti obiettivi, trattative complicate e volontà di puntare in alto: ecco cosa ci aspetta a gennaio!

Calciomercato Serie A, le big si preparano per l’assalto! Milan e Napoli per il salto scudetto, la Roma cerca in attacco, la Juve in regia. Ecco cosa ci aspetta a gennaio

A un mese dall’apertura del calciomercato di Serie A, nella sua sessione invernale, gli allenatori delle big iniziano a pianificare i rinforzi per la seconda parte di stagione. Come riporta il Corriere della Sera, ogni tecnico ha le sue esigenze specifiche per colmare le lacune della rosa e puntare agli obiettivi prefissati.

Milan e Napoli: obiettivo scudetto

Il Milan, in vetta alla classifica, cerca un centravanti fisico per dare più opzioni ad Allegri. Gimenez e Nkunku hanno deluso e, nonostante la rinascita di Leao, serve un “9” vero. Igli Tare ha messo gli occhi su Mateo Pellegrino, attaccante 24enne del Parma, 192 cm per 10 gol in stagione.

Operazione complicata: il Parma è in piena lotta salvezza e non vuole privarsi del suo bomber, mentre il Milan deve prima cedere Gimenez per finanziare l’acquisto.

L’altra capolista, il Napoli, fronteggia l’emergenza a centrocampo causata dagli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Conte chiede un incursore dinamico e il nome forte è quello di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo, poco utilizzato all’Inter, gradirebbe lavorare con il tecnico salentino, ma la richiesta dei nerazzurri – 40 milioni – rende l’affare complesso.

Inter, Roma e Juve: caccia ai rinforzi

L’Inter, già solida e competitiva, cerca un’alternativa a Dumfries sulla fascia destra, vista la delusione Luis Henrique e l’età di Darmian. Il profilo ideale è Marco Palestra, esterno 20enne dell’Atalanta in prestito al Cagliari. La trattativa con la Dea si preannuncia però molto difficile.

La Roma, sorpresa del campionato a un punto dalla vetta, valuta un nuovo attaccante per Gasperini, dato il rendimento altalenante di Dovbyk. Il sogno è Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United. Contatti in corso per un prestito con riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League.

Infine, la Juventus di Spalletti cerca un regista. Oltre alle suggestioni Brozovic e Verratti, prende corpo la pista che porta in Ligue 1: piace Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, ma resta da capire se De Zerbi darà il via libera alla cessione.

