Calciomercato Serie A: blitz di Ottolini in Spagna, il Napoli vicino al colpo per giugno, nome nuovo per Fiorentina e Inter. Le notizie della serata

Una serata ricca di movimenti e strategie quella appena trascorsa, con le big di Serie A attivissime su più tavoli, come riportato da Gianluca Di Marzio. La copertina spetta alla Fiorentina, che dopo un avvio di stagione complicato sta rivoluzionando la rosa. Dopo aver chiuso per l’esterno Manor Solomon e il centrocampista Marco Brescianini, i Viola puntano al tris con Jack Harrison. L’ala inglese del Leeds, classe 1996, è il profilo ideale per il 4-3-3 del tecnico Paolo Vanoli, grazie alla sua capacità di coprire entrambe le fasce offensive.

Sguardo al futuro per il Napoli. I partenopei lavorano per giugno e hanno praticamente bloccato Joao Gomes. Il club ha trovato l’accordo economico con l’entourage del mediano brasiliano, dinamico recupera-palloni del Wolverhampton, anche se manca ancora l’intesa definitiva con il club inglese per il cartellino.

Manovre importanti anche in casa Juventus. Il DS Marco Ottolini è stato avvistato sulle tribune di Siviglia-Celta Vigo per visionare dal vivo Oscar Mingueza. Il difensore spagnolo del Celta, in scadenza nel 2026, è l’obiettivo numero uno per la fascia destra grazie alla sua duttilità che gli permette di agire anche da centrale. L’alternativa per i bianconeri resta il marocchino Noussair Mazraoui del Bayern Monaco.

Situazione intricata per la Roma. L’affare Giacomo Raspadori è in stallo: l’attaccante prende tempo e vorrebbe restare all’Atletico Madrid, nonostante il pressing di Napoli e Atalanta. Per questo, il DS Frederic Massara valuta l’alternativa Donyell Malen, eclettico attaccante olandese dell’Aston Villa, per regalare gol a Gian Piero Gasperini. Infine l’Inter, che guarda ai talenti del domani in Croazia. I nerazzurri hanno messo nel mirino Leon Jakirovic, difensore mancino classe 2008 della Dinamo Zagabria, e sono in fase avanzata per il centrale del 2007 Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato, proseguendo la linea verde già tracciata con l’acquisto di Sucic.

