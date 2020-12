Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Il Bayern su Agoumé – Estimatori in Bundesliga per Lucien Agoumé, con il Bayern Monaco pronto ad intavolare una trattativa con l’Inter. La situazione

Milan, i nomi per la difesa – L’infortunio di Simon Kjaer ha aperto l’emergenza difesa per il Milan, evidenziando una volta di più la necessità di agire sul mercato per rinforzare il reparto.

Belotti alla Juventus – L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un retroscena di mercato in perfetto clima derby. Protagonista Andrea Belotti, oggi attaccante del Torino ma nell’estate 2015 autentico obiettivo della Juve.

Il Napoli guarda all’AZ – Nonostante il rigore sbagliato contro il Napoli, Koopmeiners è uno dei migliori prospetti del calcio olandese. Il centrocampista dell’AZ piace proprio agli azzurri e, ai microfoni di Radio Marte, Bart Baving, agente del calciatore, ha parlato dell’interesse del club partenopeo nei confronti del suo assistito.

Thauvin al Milan – Albert Valentin, direttore sportivo del Marsiglia, ha parlato di Florian Thauvin e dell’intromissione di Paolo Maldini nella trattativa fra il club francese ed il giocatore per il rinnovo di contratto