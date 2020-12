Napoli, l’agente di Koopmeiners: «Gli azzurri lo hanno seguito, io firmerei subito»

L’agente di Koopmeiners ha parlato dell’interessate del Napoli per il calciatore

Nonostante il rigore sbagliato contro il Napoli, Koopmeiners è uno dei migliori prospetti del calcio olandese. Il centrocampista dell’AZ piace proprio agli azzurri e, ai microfoni di Radio Marte, Bart Baving, agente del calciatore, ha parlato dell’interesse del club partenopeo nei confronti del suo assistito.

«Koopmeiners ama l’Italia, ci trascorre sempre le vacanze. Gli piace il campionato e gli piacerebbe giocare in Serie A. Non mi meraviglio del fatto che il Napoli lo segua, mi sembra un tipo di giocatore che potrebbe fare comodo. È un orgoglio sapere che ci si sta interessando a questo ragazzo e che i tifosi azzurri l’abbiano apprezzato. Il Napoli ha già centrocampisti forti, vedremo. Contatti in passato? Non direttamente, so che lo stavano guardando ma non ci sono stati contatti diretti. Lui era così deluso dal rigore sbagliato che non hanno parlato di questo e io non gli rompo le scatole quando perde o pensa di aver giocato male. Giocare allo stadio Maradona? Fosse per me, firmerei domani mattina, sarebbe un onore».