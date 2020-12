La prossima sessione di mercato del Milan sarà incentrata sull’acquisto di un difensore. Ecco i possibili nomi

L’infortunio di Simon Kjaer ha aperto l’emergenza difesa per il Milan, evidenziando una volta di più la necessità di agire sul mercato per rinforzare il reparto.

Secondo Corriere dello Sport, i nomi valutati dalla dirigenza sono sempre quelli di Mattia Lovato del Verona e Ozan Kabak dello Schalke 04, con quest’ultimo in leggero vantaggio per via delle trattative passate