Panchina Napoli, tra i due 'litiganti'... è Pioli il favorito

Continua il casting per la panchina del Napoli: tra Italiano e Conte… è Pioli il favorito di De Laurentiis per prendere le redini del club

Stefano Pioli è il nome che circola con più insistenza al momento dalle parti di Castelvolturno. Il nome del tecnico parmigiano è balzato in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Vuoi per costi e vuoi per quanto ha fatto con il Milan.

Potrebbe essere lui l’uomo giusto per la ricostruzione del Napoli e in panchina potrebbe portare esperienza importante per risollevare le sorti del club. Tra le alternative ci sono anche Italiano, Conte e più staccato anche Gasperini. Lo scrive Gianluca Di Marzio.