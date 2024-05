Rabiot Juve, rinnovo o addio? Il francese ha le idee chiare per il futuro

Adrien Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno e prima dell’Europeo vuole sapere se il suo futuro sarà ancora alla Juve

Dunque rinnovo ancora per una sola stagione, che consentirebbe a entrambi di impegnarsi a stretto giro di posta per poi rivalutare il tutto, oppure un biennale con opzione per il terzo che permetterebbe al club eventualmente di andare a incassare danaro qualora si decidesse di sciogliere il rapporto dopo il prossimo campionato. Sarà dunque una trattativa non facile sia per la varietà delle opzioni tra le quali scegliere sia per il peso dell’ingaggio.

Uno degli obiettivi di Giuntoli è quello di abbassare il monte ingaggi e lo stipendio di Rabiot è uno dei più pesanti, con 7 milioni, anche se grazie ai benefici del decreto crescita potrebbe continuare a incidere meno. L’altra variabile che contribuisce ad aumentare il coefficiente di difficoltà della trattativa sarà il fattore tempo. Il giocatore, in un’intervista non datata in Francia, ha fatto sapere che la sua volontà sarà quella di conoscere il proprio futuro prima di iniziare l’avventura dell’Europeo con la Francia. Dunque, presumendo che il raduno dei Bleus comincerà i primi di giugno, ecco che l’accordo si dovrà trovare nel giro di un paio di settimane.

In Premier il suo nome circola almeno da un paio di stagioni per stare stretti e non è un mistero il fatto che il Manchester United sia tra i più sensibili all’argomento. Lo scrive Tuttosport.