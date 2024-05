Zirkzee Milan, Moncada in pressing: Motta carta a favore

Moncada vuole fare sul serio per il mercato del Milan: Zirkzee è tra gli obiettivi e per l’attacco stanziati 60 milioni

Il pressing rossonero su Thiago Motta potrebbe rivelarsi un’ulteriore carta da giocarsi per convincere l’attaccante, ma tralasciando il discorso allenatore, il Milan farà di tutto per provare a prenderlo, consapevole che servirà un’offerta di almeno 60 milioni. Alternative?

Come per la panchina, molte, a partire da Santiago Gimenez del Feyenoord (50-60 milioni), con i media messicani che spingono per il suo trasferimento in rossonero. Dopodiché i soliti noti, ovvero Serhou Guirassy (Stoccarda), Benjamin Sesko (Lipsia) e Jonathan David (Lille). Lo scrive Tuttosport.