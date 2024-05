Torino Bologna: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Bologna: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico in scena la sfida di Serie A tra Torino e Bologna. I granata hanno perso il treno Europa nelle ultime giornate e ora vorranno chiudere al meglio la stagione per restare nella parte sinistra della classifica. Dall’altra invece Motta e i rossoblù coltivano ancora le speranze di andare in Champions League, magari scalzando dal terzo posto la Juve. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Dellavalle, Lovato, Savva, Linetty, Pellegri, Silva, Okereke, Kabic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Saelemaekers, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson, Odgaard.

Torino-Bologna: orario e dove vederla

Torino-Bologna gara delle ore 20:45 del venerdì, che proseguirà la trentacinquesima giornata della Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.