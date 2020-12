Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Il rinnovo di Gigio – Il contratto di Donnarumma con il Milan è in scadenza nel 2021: il portiere potrebbe rinnovare presto, anche se le big, tra cui la Juve, restano alla finestra. A parlarne è stato Raiola, suo agente, a Tuttosport.

Roma, sogno Rudiger – La Roma sogna il ritorno di Antonio Rudiger in vista della seconda parte di stagione, considerando i numerosi esuberi che lasceranno il reparto difensivo giallorosso a gennaio

Kessié in Premier League – Secondo quanto riportato da il Daily Star, l’Arsenal avrebbe intenzione di mettere a dura prova la resistenza del Milan per Franck Kessié.

De Vrij rinnova – Mino Raiola ha parlato anche di Stefan De Vrij, difensore ex Lazio da due anni e mezzo all’Inter. Il noto procuratore ha annunciato il rinnovo di contratto del giocatore olandese con i nerazzurri.

Cutrone in uscita – L’avventura di Patrick Cutrone con la maglia della Fiorentina potrebbe concludersi già a gennaio. Il club viola non è intenzionato a riscattare il cartellino dell’attaccante dal Wolverhampton per 16 milioni di euro (l’obbligo scatterebbe alla 16a presenza stagionale).

Kean è felice – Moise Kean parla del suo momento felice al Paris Saint Germain: «Sono molto concentrato sugli obiettivi del club. Sono concentrato su ciò che deve essere fatto e mi sento bene. Ho buone sensazioni in campo e penso solo a fare buone partite e aiutare la squadra a vincere. Quanto al mio futuro, ne parleremo più tardi».