Serie B, quattro club su La Gumina della Sampdoria

La Gumina Sampdoria, prima la Coppa Italia e poi la cessione: un segnale potrebbe essere la non convocazione. Gli aggiornamenti

La Coppa Italia poi l’accelerata verso la cessione di alcuni giocatori. Questo il piano della Sampdoria. I nomi sul taccuino dei partenti sono, più o meno, sempre gli stessi. In testa Antonino La Gumina che blocca alla possibilità di altri arrivi in attacco.

Come riporta La Repubblica, l’attaccante ha il Como in pressing ma anche la Spal, il Perugia e il Vicenza. Serve solo che scelga una destinazione. Un segnale della sua cessione imminente potrebbe essere dato dalla non convocazione per il match contro l’Alessandria.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM