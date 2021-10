Calciomercato Spezia: idea Nkoulou per la difesa

Lo Spezia starebbe pensando a Nicolas Nkoulou come rinforzo per la difesa, il giocatore è svincolato

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia starebbe pensando a Nicolas Nkoulou come rinforzo per la difesa. Il giocatore camerunense si è svincolato dal Torino a giugno e non ha trovato anche una sistemazione. I liguri starebbero ragionando se portare a termine l’acquisto possa essere per loro vantaggioso. È possibile quindi che lo Spezia tesseri Nkoulou per regalare un rinforzo importante in difesa a Thiago Motta.