Calciomercato Spezia, sfida alla Salernitana per Caprari

Calciomercato Spezia, Salernitana e i liguri puntano Gianluca Caprari: le ultime sulle trattative per l’attaccante

Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, è sul taccuino dei possibili partenti. L’attaccante, che comunque è tenuto in considerazione da Roberto D’Aversa, ha due pretendenti come riporta La Gazzetta dello Sport.

La prima è la Salernitana che dopo Federico Bonazzoli vuole chiudere per un altro rinforzo in attacco. La seconda è lo Spezia che è in ottimi rapporti con la Sampdoria per i trascorsi di Riccardo Pecini in blucerchiato. Tra le due destinazioni Caprari non sembra convinto della Salernitana, in leggero vantaggio il club ligure.