Calciomercato svincolati, scaduto l’ultimo termine per le squadre di Serie A: gli ultimissimi colpi last minute

Calciomercato svincolati: scaduto il termine ultimo per le squadre di Serie A per tesserare i calciatori senza squadra: ecco cosa è successo

Si è conclusa ieri sera a mezzanotte l’ultima finestra di calciomercato per permettere alle squadre di Serie A di ingaggiare gli svincolati.

Il Verona ha chiuso in extremis per Luan Patrick, centrale classe 2002 ex Atletico Paranaense. L’Udinese invece non è riuscita a chiudere per Valentin Gomez, nonostante le visite mediche delle scorse settimane: l’ex Velez non arriva in Friuli.