Calciomercato Torino, le mosse di Juric: uno dei più esperti non rientra nei piani del tecnico

Ivan Juric sta costruendo il nuovo Torino: si cerca un difensore e potrebbe essere tagliato un centrocampista italiano

Ivan Juric sta allestendo pian piano la rosa per la prossima stagione. Si sa che il Torino farà di tutto per trattenere capitan Belotti anche se un eventuale exploit all’Europeo potrebbe convincere Milan o Roma a provare l’assalto decisivo. In difesa si cerca un uomo che conosce il calcio di Juric come Koray Gunter del Verona.

A centrocampo potrebbe avvenire una vera rivoluzione. Dopo l’addio di Meitè della scorsa stagione e un Linetty che non ha mai convinto da quando è diventato granata anche Daniele Baselli potrebbe terminare la propria avventura con l’arrivo di Juric. Troppo alti e bassi, soprattutto bassi nelle ultime stagioni e il giocatore non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore. Lo riporta Tuttosport.