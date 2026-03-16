Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli

Calciomercato Torino: i granata hanno già pianificato il futuro di questo giocatore, che dovrebbe lasciare il club in estate. Ecco la strategia

Il Torino sta già pianificando con estrema attenzione le mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato, con un occhio di riguardo non solo per i rinforzi della prima squadra, ma anche per la valorizzazione dei talenti più brillanti emersi dal proprio florido settore giovanile. Al centro delle dinamiche in uscita c’è senza dubbio il profilo di Tommaso Gabellini. Lo riporta Tuttosport.

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La strategia del Torino: prestito per fare esperienza

La dirigenza piemontese ha delineato un piano di sviluppo tattico e professionale molto chiaro per il suo gioiellino. Dopo aver messo in mostra ottime qualità tecniche, grande spirito di sacrificio e un fiuto del gol non indifferente nel campionato giovanile, il salto nel calcio professionistico è ormai considerato il passo naturale e necessario per la sua definitiva maturazione.

L’intenzione del club è netta: in estate il centravanti verrà ceduto in prestito. Questa formula contrattuale permetterà al ragazzo di fare preziosa esperienza in un campionato probante, giocando con continuità e misurandosi con difese arcigne ed esperte. Al contempo, il Torino manterrà il controllo totale sul cartellino del giocatore, potendolo così valutare attentamente per un eventuale inserimento futuro in prima squadra sotto la guida del proprio staff tecnico.

Sirene dalla Serie B: Juve Stabia e Cesena in pressing

Il profilo dell’attaccante non è certamente passato inosservato agli occhi attenti degli addetti ai lavori. Il suo prossimo palcoscenico sarà con ogni probabilità la Serie B, un torneo storicamente fondamentale per svezzare i giovani attaccanti italiani.

Attualmente, due club in particolare lo seguono con grande attenzione:

Juve Stabia: La formazione campana è alla ricerca di profili giovani e affamati per rinforzare il proprio reparto offensivo e garantire freschezza e imprevedibilità.

La formazione campana è alla ricerca di profili giovani e affamati per rinforzare il proprio reparto offensivo e garantire freschezza e imprevedibilità. Cesena: I romagnoli, storicamente abilissimi nella valorizzazione dei prospetti, vedono nell’attaccante l’identikit ideale per completare il proprio scacchiere tattico.

I prossimi mesi saranno decisivi per definire i dettagli dell’operazione.