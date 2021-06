Calciomercato Torino: incontro con il Crotone per Messias, parti distanti

Calciomercato Torino: incontro con il Crotone per Junior Messias ma le parti al momento sono distanti. I dettagli

Come riporta Sky Sport il Torino ha incontrato il Crotone per impostare una trattativa per Junior Messias.

Dal primo confronto – tuttavia – c’è ancora distanza tra domanda e offerta per il giocatore. Messias, al suo arrivo in Italia dieci anni fa, si era trasferito proprio in Piemonte dove aveva cominciato a farsi notare nei tornei amatoriali, prima di cominciare la scalata che l’ha portato nella massima serie del calcio italiano. Il Torino vuole rinforzarsi anche in difesa. In tal senso, l’idea attuale conduce a Martin Caceres che è in scadenza con la Fiorentina e non è ancora stato definito il suo futuro. Se il difensore non dovesse rinnovare con i viola, potrebbe arrivare da svincolato. Tuttavia non ci sono soltanto i granata sull’uruguaiano: Caceres infatti piace anche al Cagliari.