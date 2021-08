Calciomercato Torino, interesse per Diawara ma trattativa difficile

Calciomercato Torino, i granata in cerca di un centrocampista puntano il guineano, ma difficile strapparlo alla Roma: i motivi

Torino sempre a caccia di colpi da regalare al tecnico Ivan Juric. Per il centrocampo, secondo quanto riferito da La Stampa, nel mirino ci sarebbe Amadou Diawara, che non ha convinto Josè Mourinho in questa prima parte della nuova stagione.

Difficile, però, arrivare al regista guineano. La Roma, per cederlo, chiede infatti almeno 20 milioni di euro, senza contare che l’ex Napoli percepisce un ingaggio di 3 milioni netti l’anno.