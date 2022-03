Il terzino destro del Torino, Wilfred Singo, è finito nel mirino di due club inglesi: si tratta di Arsenal e Tottenham

Come riporta da CBS Sport, Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a fare offerte ai granata in estate per portare il giocatore a Londra. Intanto continuano a seguirlo con emissari durante i match del Torino