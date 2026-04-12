Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo

Calciomercato Torino: Matteo Darmian potrebbe tornare in granata. Ecco il punto della situazione con l’Inter, cosa sta succedendo

Il panorama del calciomercato si accende con un’indiscrezione che fa già sognare a occhi aperti l’intera piazza granata. Secondo Matteo Moretto, la dirigenza del Torino è concretamente al lavoro per orchestrare un affascinante ritorno sotto la Mole: quello di Matteo Darmian. L’esperto difensore, attualmente in forza all’Inter, rappresenta un’opportunità di mercato estremamente ghiotta e strategica, considerando la sua imminente scadenza di contratto con il club meneghino.

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L’occasione a parametro zero e i piani societari

L’attuale accordo lavorativo che lega il duttile laterale alla società nerazzurra è ormai prossimo alla conclusione. Con i dialoghi per un eventuale rinnovo che non hanno ancora portato a una fumata bianca, il management piemontese ha fiutato il grande affare. L’ipotesi di assicurarsi un giocatore di altissima caratura a parametro zero stuzzica le ambizioni del presidente Urbano Cairo e dell’area tecnica, pronti a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione sportiva. Il Torino starebbe già muovendo i primissimi passi esplorativi con l’entourage del calciatore per sondare la reale fattibilità dell’operazione.

Un legame indissolubile: il glorioso passato granata

Per Matteo Darmian non si tratterebbe di un semplice trasferimento estivo, ma di un vero e proprio e romantico ritorno a casa. I tifosi ricordano con enorme affetto le sue quattro esaltanti stagioni trascorse con la casacca del Toro, dal 2011 al 2015. Furono anni cruciali per la sua definitiva consacrazione nel calcio d’élite, prestazioni che gli valsero le prime convocazioni in Nazionale italiana e il prestigioso salto in Premier League al Manchester United. Il legame emotivo tra il ragazzo e l’ambiente non si è mai spezzato, e questo fattore sentimentale potrebbe agevolare notevolmente il buon esito della trattativa.

Esperienza e duttilità tattica per il salto di qualità

Dal punto di vista prettamente tattico, l’innesto del veterano rappresenterebbe un upgrade monumentale. Grazie alla sua straordinaria duttilità tattica, il giocatore può ricoprire con estrema naturalezza sia il ruolo di esterno a tutta fascia su entrambe le corsie, sia quello di difensore centrale in un sistema a tre. Oltre all’affidabilità in campo, porterebbe all’interno dello spogliatoio una massiccia dose di esperienza internazionale e una solida mentalità vincente, forgiata nei recenti anni di successi vissuti con l’Inter. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se questa suggestione si trasformerà in una felice e concreta realtà per il popolo granata.